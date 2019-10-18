Глава МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем государственной независимости

18 октября 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем государственной независимости, сообщает в пятницу Trend.

«Я поздравляю братский Азербайджан с 28-й годовщиной восстановления государственной независимости», - написал Чавушоглу в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что 18 октября отмечается 28-я годовщина восстановления государственной независимости Азербайджана - День государственной независимости.

В конце XX века благодаря историческому шансу, связанному с распадом Советского Союза, и возможности, предоставленной самой судьбой, азербайджанский народ во второй раз в минувшем столетии поднял знамя независимости. Это была вторая яркая победа в политической истории азербайджанского народа в XX веке.

В результате деятельности демократических сил в России также усилились центробежные силы в республиках, до крайней степени дошло желание стать суверенными.

В такой ситуации на созванной по требованию народа 30 августа 1991 года внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана была принята Декларация о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики.

На исторической сессии Верховного Совета Азербайджана 18 октября 1991 года был единогласно принят Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики".

29 декабря в Азербайджане было проведено всенародное голосование. В бюллетенях референдума значился только один вопрос: "Вы за Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики"?".

Азербайджанский народ единогласно проголосовал за государственную независимость республики.

В мае 1992 года Милли Меджлис (парламент) утвердил Государственный гимн Азербайджанской Республики (музыка - Узеира Гаджибейли, слова - Ахмеда Джавада), чуть позже - Государственный флаг, Государственный герб с изображением восьмиконечной звезды с языками пламени.

С 18 октября 1991 года Азербайджан является независимым, суверенным государством, и народ отмечает эту дату как праздник.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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