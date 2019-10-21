Турция депортировала свыше 75 тысяч нелегалов

21 октября 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала текущего года и по сегодняшний день, в рамках борьбы с нелегальной миграций, из Турции депортировано 75,1 тысячи нелегальных мигрантов, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Об этом сообщает, в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Сойлу, не исключается, что до конца текущего года эта цифра может возрасти до 90-95 тысяч человек.

Глава МВД отметил, что Турция, как и ранее, будет вести активную борьбу с нелегальной миграцией.

Отметим, что за последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.

В течение шести месяцев 2019 года в результате крушений нескольких лодок и судов, перевозивших нелегалов в Европу, погибли 144 человека. За указанный период в результате ДТП в Турции погибли 64 нелегала. На границах Турции с Ираном и Грецией погибли от холода 43 нелегальных мигранта.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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