В Турции задержаны около 140 нелегальных мигрантов

24 октября 2019 02:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У берегов турецкой провинции Измир задержаны лодки с нелегальными мигрантами, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на борту двух лодок находились 138 нелегальных мигрантов.

Мигранты были задержаны береговой охраной в районах Дикили и Чешме.

Все они являются выходцами из Сирии и Палестины.

За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.

В течение шести месяцев 2019 года в результате крушений нескольких лодок и судов, перевозивших нелегалов в Европу, погибли 144 человека. За указанный период в результате ДТП в Турции погибли 64 нелегала. На границах Турции с Ираном и Грецией погибли от холода 43 нелегальных мигранта.

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