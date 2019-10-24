БАКУ /Trend/ - ВС Турции провели операцию против террористической организации РПК в турецкой провинции Ван, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в рамках операции были изъяты оружие, боеприпасы и продукты первой необходимости.

Операции в регионе продолжаются.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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