Россия завершила поставки С-400 в Турцию

Россия досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию, сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, пишет Trend со ссылкорй на РИА Новости.

Ранее министр обороны республики Хулуси Акар заявил, что российские С-400 в Турции подготовят к вводу в строй до весны следующего года.

"В 2019 году Рособоронэкспорт продолжил укреплять свой имидж надежного партнера, динамичной и гибкой компании, готовой эффективно вести бизнес даже в условиях сильнейшего давления со стороны конкурентов. Мы успешно внедряем финансовые инструменты, делающие наше сотрудничество с партнерами независимым от неблагоприятных внешних факторов. Это дает свои плоды. Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии в Индии", - сказал Михеев, которого цитирует пресс-служба компании.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган говорил, что последние элементы ЗРК, по плану, доставят из России в ноябре-декабре.

Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Турции Рособоронэкспорт подписал в апреле 2017 года в Москве. Он стал крупнейшим экспортным контрактом России со странами блока НАТО. Согласно контракту, Россия поставила Турции четыре дивизиона системы ПВО С-400 на сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.

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