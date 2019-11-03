Эрдоган прибыл на границу с Сирией

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Центр совместных операций сухопутных сил Командования сухопутных войск в приграничной с Сирией провинции Шанлыурфа и был проинформирован об операции «Источник мира», сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По прибытии в оперативный центр Эрдоган поприветствовал солдат.

В ходе своего визита турецкий лидер был проинформирован о ходе операции "Источник мира".

Во время визита Эрдогана также сопровождали министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр национальной обороны Хулуси Акар, начальник Генерального штаба генерал Яшаа Гюлер, командующие ВС, заместитель председателя Партия справедливости и развития Махир Юнал, официальный представитель партии Омар Челик и другие.

Отметим, что 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы из Турции (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу подразделений YPG/PYD на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

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