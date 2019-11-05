В сентябре Турцию посетили свыше 10 тыс. туристов из Кыргызстана

5 ноября 2019 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В сентябре 2019 года Турцию посетили 11,193 тысячи туристов из Кыргызстана, что на 20,21 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Об этом сказали Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Кыргызстана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 0,21 процента", - сказали в министерстве.

Отмечается, что в январе-сентябре 2019 года Турцию посетили 93,838 тысячи туристов из Кыргызстана, что на 2,90 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Кыргызстана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-сентбярь 2019 года, составила 0,26 процента.

Отметим что, в сентябре 2019 года Турцию посетили 5,426 миллиона туристов, что на 13,23 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 2,172 миллиона, Стамбул - 1,359 миллиона туристов.

В январе-сентябре 2019 года Турцию посетили 36,428 миллиона туристов, что на 14,50 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В сентябре Турцию посетители свыше 40 тыс. китайских туристов
Турция 4 ноября 12:50
Резко выросло число иранских туристов, посетивших Турцию в сентябре
Турция 4 ноября 12:48
В сентябре Турцию посетили свыше одного миллиона туристов из России - министерство
Турция 4 ноября 12:42
В сентябре Турцию посетило почти пять тысяч туристов из Таджикистана
Турция 2 ноября 09:52
В сентябре Турцию посетило почти пять тысяч туристов из Таджикистана
Турция 1 ноября 14:35
В сентябре Турцию посетили свыше 10 тыс. туристов из Кыргызстана
Турция 1 ноября 13:37
Лента новостей
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 09:52
Минсельхоз Туркменистана объявил тендер
Тендеры 09:49
Все больше британских туристов посещает Азербайджан
Туризм 09:47
Одесское морское инженерное бюро о помощи, оказываемой Азербайджану в подготовке кадров
Бизнес 09:46
Цены на нефть слабо колеблются в ожидании данных о запасах этого сырья в США
США 09:43
ДТП с автобусом Ростов-Баку, много пострадавших
Общество 09:36
Трест SOCAR объявляет тендер
Тендеры 09:35
МВФ: По завершению обзора Грузия получит около $41,6 млн.
Финансы 09:35
Макрон прокомментировал торговые переговоры США и Китая
Европа 09:35