В Турции будут награждены сотрудничающие с полицией граждане

5 ноября 2019 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Граждане Турции, которые сотрудничают с полицией и с разведслужбой страны, по выявления террористов, а также их пособников, будут награждены. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

В сообщении отмечается что, граждане, которые будут сообщать в специальные службы, а также в полицию о месте нахождении террористов или их пособников, получат вознаграждение в размере 10 миллионов лир.

Данное решение было принято в рамках программы по усилению борьбы с терроризмом, которая была принята в 2015 году.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории Турции.

По словам главы МВД, в связи с этим в Турции значительно усилены меры безопасности.

«Турецкая разведка активно работает в направлении ликвидации террористов и исходящих от них угроз», - резюмировал Сойлу.

Официальный курс на 5 ноября составляет 5.6934 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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