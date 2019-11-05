Выросло количество используемых в Турции транспортных средств

БАКУ/Trend/ - По итогам сентября 2019 года, количество используемых в Турции транспортных средств выросло на 16 процентов по сравнению с сентябрем 2018 года, составив 23,132 миллиона единиц.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUİK).

В сообщении TUİK отмечается, что за отчетный период доля легковых автомобилей составила 54,1 процента, фургонов и грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,3 процента, тракторов – 8,2 процента, а 7 процентов приходятся на долю других транспортных средств.

Сообщается также, что 13,2 процента используемых транспортных средств пришлись на долю компании Renault, 10,4 процента - Fiat, 14,3 процента - Volkswagen, 4,9 процента - Honda.

Остальные 57,2 процента пришлись на долю других автомобильных марок.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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