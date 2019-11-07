Эрдоган: Турции придется открыть двери в Европу беженцам, если ЕС не поддержит Анкару

7 ноября 2019 20:25 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Анкаре придется открыть двери в Европу для сирийских беженцев, если ЕС не поможет Турции в их размещении. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Независимо от того, получим мы поддержку или нет, мы продолжим помогать гостям, которые сейчас у нас находятся. Но если у нас не получится, тогда нам придется открыть двери", - заявил турецкий лидер.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Их в Турции по ряду подсчетов от 3,6 до 4 млн человек.

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