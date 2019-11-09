Хулуси Акар принял спецпредставителя США по Сирии

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Турции Хулуси Акар принял специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри и посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как говорится в сообщении минобороны Турции, состоялась встреча между делегацией во главе с замминистра обороны Юнусом Эмре Караосманоглу и делегацией во главе со специальным представителем США в Сирии Джеймсом Джеффри.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с соглашением, подписанным с США 17 октября.

После встречи делегаций Хулуси Акар принял специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри и посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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