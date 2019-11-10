В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,4

10 ноября 2019 17:22 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в турецкой столице Анкаре в воскресенье днем, жертв и разрушений нет, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В Анкаре сегодня в 13:11 произошло землетрясение мощностью 3,4 балла. По информации местных властей, жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

В конце сентября текущего года землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Стамбуле, тогда, по данным турецких властей, пострадали 34 человека, 473 здания были незначительно повреждены.

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