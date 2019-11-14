Военная операция «Источник мира» не направлена против какой либо этнической или религиозной группы - Минобороны Турции

14 ноября 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ Военная операция «Источник мира» не направлена против какой либо этнической или религиозной группы, пишет в четверг Trend со ссылкой на сообщение министерства обороны Турции.

В сообщении отмечается, что цель операции «Источник Мира» - очистить север Сирии от террористов.

Отметим, что 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили свою приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданинского соглашения.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября со стороны Турции на сирийскую сторону границы (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу отрядов YPG/PYD на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановлении военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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