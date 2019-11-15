ВВС Турции ликвидировали шесть террористов на севере Ирака

15 ноября 2019 07:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в районе Зап на севере Ирака, передает Trend со ссылкой на Twitter министерства национальной обороны Турции.

Как говорится в заявлении, в результате авиаударов ликвидированы шесть боевиков террористической организации.

Отмечается, что операции в регионе продолжаются.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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