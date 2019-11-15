Транзитные перевозки из Украины через Турцию выросли более чем на 60 процента

15 ноября 2019 12:03 (UTC+04:00)

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