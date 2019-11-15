Турция добивается целей в сфере оборонной промышленности

Руфиз Хафизоглу

«Анкара обязана быть сильной и обеспечивать себя в сфере оборонной промышленности. В те времена, когда мы просили своих союзников обеспечить Турцию современным оружием, никто не откликнулся на наш призыв» - с такими заявлениеми почти каждую неделю выступает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Даю поручение всем силовым структурам отказаться от импорта продукции оборонной промышленности. Турция сама способна обеспечивать себя соответствующим образом", - сказал Эрдоган.

Страна, которая ранее почти полностью была зависима извне в сфере оборонной промышленности, почти на 70 процентов обеспечивает себя продукцией в данной области.

Секретариат оборонной промышленности (SSM) Турции имеет четкое представления и планы на развитие данного сектора в краткие строки.

Согласно данным SSM, Турция в ближайшее время должна производить и совершенствовать производство наземной, морской и воздушной военной техники, в том числе развивать и совершенствовать производство отечественного оружия.

Следующим этапом, в соответствии со стратегическим отчетом SSM, должен стать выход оборонной промышленности Турции на мировые рынки.

В подтверждение этого было бы уместным привести несколько примеров, относительно экспорта товаров оборонной промышленности Турции.

За последние 12 месяцев (октябрь 2018 - октябрь 2019 год) экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 35,5 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов и составил 2,619 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что по итогам десяти месяцев (январь-октябрь) 2019 года объем экспорта продукции оборонной промышленности Турции вырос на 37,5 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 2,136 миллиарда долларов.



Среди импортеров товаров оборонной промышленности Турции есть такие страны как США, Израиль и даже Россия.

За девять месяцев 2019 года экспорт оборонной промышленности Турции в США составил 675,584 миллиона долларов (рост на 16,69 процента) в Израиль - 15,614 миллиона долларов (рост в 19,2 раза) в Россию - 17,652 миллиона долларов (рост в 2,2 раза).

На самом деле, если учитывать растущие темпы развития по всем указанным направлениям, то можно сказать что Анкара частично добивается поставленных целей, а также постепенно начинает находить свое место на мировых рынках вооружений, не смотря на то, что не является основным поставщиком оружия.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора АМИ Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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