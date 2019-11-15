Турция заявила о начале работы с США по оценке влияния С-400 на F-35

15 ноября 2019 22:39 (UTC+04:00)

Анкара и Вашингтон приступили к оценке потенциального влияния российских систем ПВО С-400 на американские новейшие истребители F-35. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил в пятницу пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Сегодня мы начали работу по созданию механизма по (влиянию) С-400 и F-35. Процесс будет проходить вместе с США", - заявил Калын в эфире телеканала TRT.

Он добавил, что С-400 не будет интегрироваться в системы ПВО НАТО.

Калын вновь повторил, что Турция "не сделает шагов назад и введет С-400 в действие". "Раньше говорили, что они введут санкции, если мы не откажемся от сделки по С-400. Потом говорили, что введут санкции в тот день, когда С-400 прибудут в Турцию, но этот этап мы тоже прошли. Сейчас говорят, что санкции введут, если мы введем их в активную фазу", - сказал Калын.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Рэджеп Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

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