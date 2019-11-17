Турция намерена использовать С-400, несмотря на угрозу американских санкций

17 ноября 2019 00:55 (UTC+04:00)

Турция намерена использовать приобретенные у России системы ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, заявил глава секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нелогично покупать С-400 и не использовать их. Российский персонал к их эксплуатации привлекаться не будет, эти системы не несут угрозы для НАТО", - сказал он в эфире телеканала СNN Turk.

Он добавил, что Турция стремится к урегулированию разногласий с США, а потому готова приобрести американские комплексы Рatriot на выгодных для себя условиях и использовать их наряду с российскими ЗРК.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 раньше запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство-член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

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