На северо-востоке Сирии турецкие специалисты построили дорогу

18 ноября 2019 08:33 (UTC+04:00)

Видеокадры строительства дороги, в очищенном от террористов сирийском районе Талль-Абьяд, были размещены Министерством национальной обороны Турции на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Видео содержит беседы с местными жителями. Один из жителей Талль-Абьяда говорит: "Спасибо Турции за то, что спасла нас от РКК! Теперь у нас есть новая дорога. Спасибо народу и правительству Турции! Они спасли нас от насилия. Наши мечты стали реальностью. Мы будем благодарны Турции за любую дальнейшую поддержку."

Дорога была построена под наблюдением турецких солдат. При ее строительстве использовалась специально доставленная для этого из Турции строительная техника.

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