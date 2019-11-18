В Турции задержано около 400 нелегалов

18 ноября 2019 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чанаккале задержаны 385 нелегальных мигрантов, передает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что среди задержанных граждане Афганистана, Сирии, Ирана, а также ряда африканских стран.
Согласно данным СМИ все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что ранее в провинции Чанаккале были задержаны 1055 нелегальных мигрантов из Афганистана, которые планировали перейти на территорию Греции.

За последние 3,5 года в Турции были задержаны 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. Также за указанный период были задержаны 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы за плату от 500 до семи тысяч евро переправлялись из Турции в европейские страны.

В течение шести месяцев 2019 года в результате крушений нескольких лодок и судов, перевозивших нелегалов в Европу, погибли 144 человека. За указанный период в результате ДТП в Турции погибли 64 нелегала. На границах Турции с Ираном и Грецией погибли от переохлаждения 43 нелегальных мигранта.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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