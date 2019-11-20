ВВС Турции уничтожили 10 террористов на севере Ирака – минобороны

20 ноября 2019 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции уничтожили 10 террористов на севере Ирака в ходе операции Pençe («Лапа»), сообщает в среду Trend со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции.

Также на севере Ирака в районе Хафтанин были уничтожены опорные пункты террористов.

«ВВС Турции продолжают военные операции на севере Ирака», - говорится в сообщении минообороны.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая 2019 года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, приступив к их проведению также в районах Авашин-Байсан и Метина.

Напомним, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес за это время свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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