В Турции задержаны сотрудники консульства США – СМИ

БАКУ/Trend/ - В турецкой провинции Адана задержаны двое сотрудников консульства США, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что задержанные являются гражданами Турции.

По данным СМИ, причиной задержания сотрудников, имена которых не разглашается, являются видеоматериалы в социальных сетях, где задержанные на празднике Хеллоуин оскорбили исламские ценности.

О других деталях не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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