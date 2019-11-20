В Турции задержаны сотрудники консульства США – СМИ

БАКУ/Trend/ - В турецкой провинции Адана задержаны двое сотрудников консульства США, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается что задержанные являются гражданами Турции.
По данным СМИ, причиной задержания сотрудников, имена которых не разглашается, являются видеоматериалы в социальных сетях, где задержанные на празднике Хеллоуин оскорбили исламские ценности.
О других деталях не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu
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