В Турции задержаны сотрудники консульства США – СМИ

20 ноября 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В турецкой провинции Адана задержаны двое сотрудников консульства США, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что задержанные являются гражданами Турции.

По данным СМИ, причиной задержания сотрудников, имена которых не разглашается, являются видеоматериалы в социальных сетях, где задержанные на празднике Хеллоуин оскорбили исламские ценности.

О других деталях не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции предотвращен крупный теракт в торговом центре
Турция 14 ноября 12:17
В Турции задержаны 10 террористов ИГ
Турция 25 октября 09:44
Азербайджанский дирижер открыл сезон c легендарной пианисткой в Турции
Культура 7 октября 13:02
Установлены личности лиц, совершивших теракт в турецкой провинции Адана
В мире 30 сентября 10:51
В Турции подорван полицейский конвой
Турция 25 сентября 09:08
В турецкой провинции Адана задержан террорист ИГ
Турция 10 августа 10:19
Лента новостей
Бездарный руководитель Ариф Гаджилы должен уйти - азербайджанец из Европы
Политика 15:57
В Иране снизился импорт риса
Экономика 15:53
Операционная компания "Умид-Бабек" объявлет тендер
Тендеры 15:48
"КТК-Казахстан" объявляет тендер на закупку электродов
Тендеры 15:45
Международная корпорация выделила Узбекистану $50 млн для выращивания хлопка-сырца
Бизнес 15:41
Почему в Армении решили в открытую дистанцироваться от борьбы с героизацией нацизма и неонацизма?
Политика 15:29
Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
Социум 15:25
Президент Национального банка Грузии: ожидается повышение ставки рефинансирования
Финансы 15:24
Иностранцы смогут получать разрешение на работу в Азербайджане еще быстрей
Политика 15:22