В Турции горит фабрика по производству изделий из пластика

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинуии Измир, на западе страны, горит фабрика по производству изделий из пластика, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что на место инцидента прибыли отряды пожарных и спасателей.

В результате пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.

О причине пожара не сообщается, ведутся работы по его тушению.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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