Граждане Китая увеличители закупку недвижимости в Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2019 года граждане Китая приобрели в Турции 258 объекта недвижимости, что на 104 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщили Trend в государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.
Согласно информации, в октябре текущего года граждане Китая приобрели в Турции 61 объект недвижимости, что на 45 объектов больше по сравнению с октябрем 2018 года.
В октябре 2019 года в Турции были проданы 142,8 тысячи объектов недвижимости, что на 15,4 процента меньше по сравнению с октябрем 2018 года.
В октябре 2019 года иностранцам в Турции были проданы 4,272 тысячи объектов недвижимости, что на 31,9 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu
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