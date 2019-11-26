Граждане Китая увеличители закупку недвижимости в Турции

26 ноября 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2019 года граждане Китая приобрели в Турции 258 объекта недвижимости, что на 104 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили Trend в государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.

Согласно информации, в октябре текущего года граждане Китая приобрели в Турции 61 объект недвижимости, что на 45 объектов больше по сравнению с октябрем 2018 года.

В октябре 2019 года в Турции были проданы 142,8 тысячи объектов недвижимости, что на 15,4 процента меньше по сравнению с октябрем 2018 года.

В октябре 2019 года иностранцам в Турции были проданы 4,272 тысячи объектов недвижимости, что на 31,9 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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