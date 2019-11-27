Мусульманские страны должны объединить усилия для стабильности в мире - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мусульманские страны должны объединить усилия для стабильности в мире, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (İSEDAK) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Об этом пишет Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, исламское братство не должно быть только на словах, и мусульманские страны должны объединить свой экономический и политический потенциал.

«Одна из важных структур, в рамках которой нужно объединить усилия, это, конечно же, ОИС», - сказал он.

Президент Турции отметил, что, к большому сожалению, в западных странах с каждым днем растет исламофобия.

«Страны, которые якобы выступают за демократию и справедливость, молчат, когда речь идет об исламофобии», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.