Мусульманские страны должны объединить усилия для стабильности в мире - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мусульманские страны должны объединить усилия для стабильности в мире, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (İSEDAK) Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Об этом пишет Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам Эрдогана, исламское братство не должно быть только на словах, и мусульманские страны должны объединить свой экономический и политический потенциал.
«Одна из важных структур, в рамках которой нужно объединить усилия, это, конечно же, ОИС», - сказал он.
Президент Турции отметил, что, к большому сожалению, в западных странах с каждым днем растет исламофобия.
«Страны, которые якобы выступают за демократию и справедливость, молчат, когда речь идет об исламофобии», - сказал Эрдоган.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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