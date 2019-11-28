На турецкую воинскую часть совершено нападение, есть погибший

28 ноября 2019 10:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Одна из воинских частей Турции в провинции Шанлыурфа на границе с Сирией подверглась ракетному обстрелу со стороны боевиков YPG. Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, в результате обстрела с сирийской территории, по предварительным данным, погиб один турецкий военнослужащий и ранены трое.

ВС Турции ответным огнем уничтожили огневые точки террористов.

Напомним, что 9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию "агрессией", мировое сообщество осудило действия Анкары.

Отметим, что 22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданинского соглашения.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы из Турции (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу подразделений YPG/PYD на 30 километров от границы, который завершится в течение 150 часов.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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