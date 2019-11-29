Турция назначила новых послов в Казахстан и Туркменистан

29 ноября 2019 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Турция отозвала послов из Казахстана и Туркменистана, пишет в пятницу Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

Сообщается, что это связано с назначением в эти страны новых послов.

«В Туркменистан назначен новый посол Тоган Орал, а в Казахстан - Уфук Экиджи» - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом Турция произвела назначение новых послов в 16 стран .

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция и Кыргызстан будут сотрудничать в сфере здравоохранения
Турция 12 ноября 10:32
В Турции будут награждены сотрудничающие с полицией граждане
Турция 5 ноября 11:49
В Стамбуле откроется региональный офис Организации экономического сотрудничества и развития
Турция 30 октября 09:35
Турция ратифицировала соглашение с Ираном
Турция 23 октября 09:54
Президент Турции передал полномочия вице-президенту
Турция 22 октября 10:37
Эрдоган передал полномочия вице-президенту
Турция 7 октября 09:20
Лента новостей
Официальный курс маната к мировым валютам на 29 ноября
Финансы 09:54
Туркменистан сотрудничает с Турцией в сфере кибербезопасности
ИКТ 09:51
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:39
Потребность в азербайджанском газе будет сохраняться еще долгое время
Энергетика 09:37
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:33
Нефть дешевеет третий день подряд на опасениях за мировой спрос
Энергетика 09:28
В Узбекистане получен приток газа с еще одной скважины
Энергетика 09:26
БФБ провела аукцион по облигациям Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана
Финансы 09:25
Казахстан и Кыргызстан примут конкретные меры по стимулированию торговых отношений
Бизнес 09:20