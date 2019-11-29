Турция назначила новых послов в Казахстан и Туркменистан

БАКУ/Trend/ - Турция отозвала послов из Казахстана и Туркменистана, пишет в пятницу Trend со ссылкой на Resmi Gazete.
Сообщается, что это связано с назначением в эти страны новых послов.
«В Туркменистан назначен новый посол Тоган Орал, а в Казахстан - Уфук Экиджи» - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом Турция произвела назначение новых послов в 16 стран .
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu
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