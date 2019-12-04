В Стамбуле и Бурсе вновь отменены морские рейсы

БАКУ/Trend/ - В Мраморном море, в акватории турецкой провинции Стамбула, а также в провинции Бурса, в связи с густым туманом отменены морские рейсы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.
Согласно информации, отменены десять морских рейсов, об их переносе не сообщается.
Отметим, что до этого морские рейсы в Турции отменялись 27 ноября.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu
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