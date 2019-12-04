В Стамбуле и Бурсе вновь отменены морские рейсы

4 декабря 2019 10:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Мраморном море, в акватории турецкой провинции Стамбула, а также в провинции Бурса, в связи с густым туманом отменены морские рейсы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.

Согласно информации, отменены десять морских рейсов, об их переносе не сообщается.

Отметим, что до этого морские рейсы в Турции отменялись 27 ноября.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции вновь отменены морские рейсы
Турция 27 ноября 10:25
В Турции отменены морские рейсы
Турция 18 ноября 09:27
В Турции отменены морские рейсы
В мире 1 ноября 10:16
В Турции отменены морские рейсы
Турция 20 сентября 15:04
Сильный туман в Стамбуле привел к отмене морских рейсов
Турция 19 февраля 09:23
В Турции отменены морские рейсы
Турция 12 февраля 09:22
Лента новостей
Цены на узбекские автомобили в России резко упали
Бизнес 11:13
Названы основные причины роста акцизов на бензин в Казахстане
Энергетика 11:08
Обнародованы доходы Турции от налогообложения транспорта и дорожных сборов в октябре
Турция 11:01
Таджикистан не будет поставлять электроэнергию в Узбекистан до апреля 2020 года
Энергетика 10:54
Руководство минобороны Азербайджана посетило воинские части в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 10:48
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 10:42
Представители Азербайджанской общины Нагорного Карабаха проведут встречи в Брюсселе
Нагорно-карабахский конфликт 10:31
Турпоток из Туркменистана в Турцию вырос более чем на 20 процентов
Турция 10:25
Турпоток из Кыргызстана в Турцию вырос почти 10 процентов
Турция 10:25