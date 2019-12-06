В Турции конфисковано 18 т цианида

6 декабря 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ходке спец операции в провинции Агры конфискована 18 тонн цианида , пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что операция было проведена на границе с Ираном. По данным СМИ, контрабандисты намеревались провезти цианид в Иран.

В рамках операции задержаны пять человек.

Отметим, что до этого, девятого ноября 2019 года в провинции Анталья все члены одной семьи (четыре человека) погибли от отравления цианидом, перед этим в Стамбуле, четыре члена одной семьи совершили самоубийство, приняв цианид.

Полиция Стамбула обнаружила их тела в квартире, на дверях которой была надпись - «Не входить! Позвоните в полицию, в квартире цианид».

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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