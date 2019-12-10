Турция увеличила товарооборот с Ираком почти на 360 $ млн

10 декабря 2019 12:52 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В ноябре Турция экспортировала в Россию сельхоз продукты на сумму почти $125 млн
Турция 11:40
В ноябре Турция экспортировала фрукты и овощи на сумму свыше $330 млн
Турция 9 декабря 12:26
Товарооборот Турции и Израиля вырос на более чем $3 млн
Турция 9 декабря 11:34
Сократился товарооборот Турции с Таджикистаном
Турция 9 декабря 10:55
Товарооборот Турции с Сирией сократился на более чем $6 млн
Европа 9 декабря 10:48
Вырос товарооборот Турции с Казахстаном
Турция 9 декабря 10:34
Лента новостей
В Баку планируется открытие мечети Абу Бакр
Общество 13:06
В Азербайджане были осуществлены мероприятия в отношении групп, занимавшихся незаконной деятельностью под прикрытием религии
Политика 12:46
В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
Транспорт 12:41
PwC Azerbaijan провел семинар по Инновационному Налоговому Сотрудничеству в Азербайджане
Финансы 12:40
Пожар на рынке стройматериалов "EuroHome” в Баку потушен - МЧС
Происшествия 12:36
Агентство МСБ и Фонд молодежи подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
Бизнес 12:32
Для улучшения показателей безопасности нужны новые подходы - вице-президент ВР
Энергетика 12:32
В Азербайджане в 2019 году в отношении 39 судей было возбуждено дисциплинарное производство
Общество 12:24
При поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось танцевальное и музыкальное гала-мероприятие «Исцеление искусством» (ФОТО)
Общество 12:19