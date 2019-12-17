Сколько недвижимости приобрели граждане России в Турции

17 декабря 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Граждане России стоят на третьем месте в списке иностранцев, которые приобрели недвижимость в январе-ноябре 2019 года, в то время как за аналогичный период 2018 года россияне занимали четвертое место в списке иностранных покупателей недвижимости.

Об этом сказали Trend во вторник в государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.

«В основном граждане России покупают недвижимость в туристических провинциях Турции, в таких как Анталья и Мугла», - отметили в госоргане.

Согласно данным госоргана, в январе-ноябре 2019 года граждане России приобрели в Турции 2,531 тысячи объектов недвижимости, что на 491 объект больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации, в ноябре текущего года граждане России приобрели в Турции 300 объектов недвижимости.

Отметим, что в ноябре 2019 года в Турции были проданы 138,372 тысячи объектов недвижимости, что на 54,4 процента больше по сравнению с ноябрем 2018 года.

В ноябре 2019 года иностранцам в Турции были проданы 3,988 тысячи объектов недвижимости, что на 14,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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