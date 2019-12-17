Российские военные провели очередное совместное патрулирование с ВС Турции в Алеппо

17 декабря 2019 23:47 (UTC+04:00)

Российские военные провели совместное патрулирование с военнослужащими турецкой армии в сирийской провинции Алеппо в рамках выполнения двустороннего меморандума от 22 октября 2019 года. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Джарих-эль-Фаукани - Зор-Мгар в провинции Алеппо. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", - сказал он на брифинге.

Российская военная полиция провела патрулирование по пяти маршрутам в провинциях Хасеке и Алеппо. Армейская авиация ВС РФ также продолжала патрулирование на северо-востоке Сирии.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 50 обстрелов со стороны боевиков в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Россия 17 декабря 21:57
В Турции еще 2,3 миллиона человек будут обеспечены природным газом
Энергетика 17 декабря 19:58
Сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции значительно повлияло на позиционирование региона — МИД Грузии
Грузия 17 декабря 19:38
Российское предприятие впервые импортирует бензол казахстанского производства
Энергетика 17 декабря 19:27
В турецком городе Сивас построят новую солнечную электростанцию
Энергетика 17 декабря 17:50
Узбекистан стал лидером по поставкам зелени в Украину и Россию, опередив Иран и Италию
Бизнес 17 декабря 14:55
Лента новостей
В Мексике восемь человек погибли в столкновении Нацгвардии с вооруженными лицами
Другие страны 00:36
Владимир Зеленский: Азербайджан и Украина поддерживают друг друга в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета наших стран
Политика 00:25
В Баку состоялось торжественное открытие первого Республиканского фестиваля вокалистов (ФОТО)
Культура 00:14
Трамп выразил решительный протест в связи с процедурой импичмента
США 00:06
Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо
Арабские страны 17 декабря 23:15
Цена нефти Brent превысила $66
Энергетика 17 декабря 23:01
Завершился визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан (ФОТО)
Политика 17 декабря 22:44
В Баку открылся центральный магазин торговой сети «Украинские продукты» (ФОТО)
Общество 17 декабря 22:41
Госдеп США осудил решение Сената признать события 1915 года как «геноцид»
Южный Кавказ 17 декабря 22:38