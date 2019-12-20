Турция экспортировала в Казахстан электротовары на сумму более $80 млн (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - За одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт электротоваров из Турции в Казахстан вырос на 34,41 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 81,284 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в в министерстве торговли Турции.

В ноябре 2019 года экспорт электротоваров из Турции в Казахстан вырос на 52,25 процента, составив 8,730 миллиона долларов.

Отметим, что за одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт электротоваров из Турции вырос на 17,26 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 58,173 миллиарда долларов.

Экспорт электротоваров за указанный период составляет 6,76 процента от общего экспорта Турции.

В ноябре 2019 года экспорт электротоваров из Турции сократился на 0,62 процента по сравнению с ноябрем 2018 года и составил 5,863 миллиарда долларов, что занимает 6,83 процента в общем экспорте.

За последние 12 месяцев (ноябрь 2018 - ноябрь 2019 год) экспорт указанных товаров из Турции вырос на 17,30 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов и составил 63,264 миллиарда долларов

Отметим, что за одиннадцать месяцев 2019 года экспорт Турции вырос на 1,34 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 151,883 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года экспорт Турции сократился на 0,74 процента по сравнению с октябрем 2018 года и составил 14,864 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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