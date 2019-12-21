Парламент Турции ратифицировал оборонное соглашение с Ливией

БАКУ /Trend/ - Парламент Турции в субботу ратифицировал законопроект об утверждении меморандума по вопросам безопасности и военного сотрудничества с Ливией, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Документ, подписанный 27 ноября 2019 года в Стамбуле, направлен на развитие оборонного сотрудничества на основе принципов уважения к суверенитету двух стран.

Власти Турции и Ливии подчеркивают готовность к развитию дружественных связей на основе норм международного права и с учетом исторических уз, связывающих народы двух стран.

Меморандум предусматривает взаимодействие по таким направлениям, как: безопасность, военная подготовка, оборонная промышленность, борьба с терроризмом и нелегальной миграцией, а также сотрудничество в сфере логистики и картографии.

Кроме того, документ допускает при наличии обращения одной из сторон создание в Турции и Ливии Офисов по совместному сотрудничеству в сфере обороны и безопасности с целью передачи опыта в военной сфере.

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