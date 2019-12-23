Сократился товарооборот Турции с Таджикистаном

БАКУ/Trend/ - В октябре текущего года товарооборот Турции с Таджикистаном сократился на 8,196 миллиона долларов по сравнению с октябрем прошлого года, составив 16,929 миллиона долларов долларов.

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве торговли Турции.

"В октябре 2019 года экспорт Турции в Таджикистан составил 10,725 миллиона долларов, а импорт из Таджикистана – 6,204 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Товарооборот между Турцией и Таджикистана в январе-октябре 2019 года так же сократился на 84,294 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 228,878 миллиона долларов.

"В январе-октябре 2019 года экспорт Турции в Таджикистан составил 119,955 миллиона долларов , а импорт из Таджикистана – 108,923 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в октябре 2019 года составил 34,515 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт сократился на 1,53 процента по сравнению с октябрем 2018 года, составив 16,336 миллиарда долларов.

В октябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 10,79 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 18,179 миллиарда долларов.

В январе-октябре внешний товарооборот Турции составил 320,912 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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