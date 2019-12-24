Президент Турции протестирует отечественный автомобиль

БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган протестирует первый отечественный автомобиль, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что тестирование первого турецкого отечественного автомобиля состоится в пятницу, 27 декабря этого года.
Отметим , что накануне в соцсетях появились первые фотографии турецкого отечественного автомобиля.
Отметим, что ранее экс-министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю сказал, что в проект создания отечественного автомобиля планируется инвестировать три миллиарда долларов США.
В соцсетях появились первые фотографии турецкого отечественного автомобиля (ФОТО)
Напомним, что второго ноября 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал названия компаний, которые примут участие в создании отечественного автомобиля - это Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell и Zorlu Holding.
Эрдоган подчеркнул, что создание отечественного автомобиля усилит экономику Турции.
Президент также сказал, что Турция будет экспортировать отечественные автомобили в соседние страны.
Разрабатываемый в Турции автомобиль будет выпускаться с различными типами кузова и силовых агрегатов.
Покупка отечественного автомобиля в Турции будет освобождена от уплаты специального потребительского налога
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu
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