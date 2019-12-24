Президент Турции протестирует отечественный автомобиль

24 декабря 2019 09:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган протестирует первый отечественный автомобиль, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что тестирование первого турецкого отечественного автомобиля состоится в пятницу, 27 декабря этого года.

Отметим , что накануне в соцсетях появились первые фотографии турецкого отечественного автомобиля.

Отметим, что ранее экс-министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю сказал, что в проект создания отечественного автомобиля планируется инвестировать три миллиарда долларов США.

Ведутся работы по разработке прототипов пяти разных моделей отечественного автомобиля. Одна из моделей будет оснащена электрическим двигателем.

Напомним, что второго ноября 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал названия компаний, которые примут участие в создании отечественного автомобиля - это Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell и Zorlu Holding.

Эрдоган подчеркнул, что создание отечественного автомобиля усилит экономику Турции.

Президент также сказал, что Турция будет экспортировать отечественные автомобили в соседние страны.

Разрабатываемый в Турции автомобиль будет выпускаться с различными типами кузова и силовых агрегатов.

Покупка отечественного автомобиля в Турции будет освобождена от уплаты специального потребительского налога

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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