Серийное производство первого турецкого автомобиля начнется в провинции Бурса

27 декабря 2019 09:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Серийное производство первого турецкого автомобиля начнется в провинции Бурса, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

Согласно информации, такое решение было принято распоряжением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отметим, что сегодня президент Турции протестирует первый отечественный автомобиль.

Ранее экс-министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю сказал, что в проект создания отечественного автомобиля планируется инвестировать три миллиарда долларов США.

Ведутся работы по разработке прототипов пяти разных моделей отечественного автомобиля. Одна из моделей будет оснащена электрическим двигателем.

Напомним, что второго ноября 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал названия компаний, которые примут участие в создании отечественного автомобиля - это Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell и Zorlu Holding.

Эрдоган подчеркнул, что создание отечественного автомобиля усилит экономику Турции.

Президент также сказал, что Турция будет экспортировать отечественные автомобили в соседние страны.

Разрабатываемый в Турции автомобиль будет выпускаться с различными типами кузова и силовых агрегатов.

Покупка отечественного автомобиля в Турции будет освобождена от уплаты специального потребительского налога

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Турции протестирует отечественный автомобиль
Турция 24 декабря 09:06
В соцсетях появились первые фотографии турецкого отечественного автомобиля (ФОТО)
Турция 23 декабря 12:58
Эрдоган: У Армении нет никаких доказательств о так называемом «геноциде»
Турция 20 декабря 15:27
Турция может отправить в Ливию военный контингент-Эрдоган
В мире 10 декабря 16:12
Понятия ислама и террора несовместимы – президент Турции
Турция 9 декабря 14:26
Турция может начать экспорт отечественных автомобилей раньше запланированного срока
Турция 28 ноября 11:22
Лента новостей
Компания SOCAR о результатах деятельности в текущем году в рамках проекта «Карабах»
Энергетика 09:59
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 декабря
Финансы 09:58
Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США
Энергетика 09:52
Число жертв авиакатастрофы в Алмате выросло до 14 человек (ВИДЕО, ФОТО) (Обновлено)
Казахстан 09:50
Аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме после крушения самолета
Казахстан 09:49
Туркменский НПЗ закупит бумагу с водяным знаком
Тендеры 09:40
В Узбекистане увеличена добыча газа на одном из месторождений
Энергетика 09:36
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета близ Алма-Аты
Казахстан 09:33
Минпром Туркменистана объявил тендер
Тендеры 09:32