В ноябре 2019 г. незначительно выросло количество используемого в Турции транспорта

7 января 2020 09:44 (UTC+04:00)

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