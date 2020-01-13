В ноябре 2019 года Турция увеличила товарооборот с Беларусью

13 января 2020 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ноябре 2019 года товарооборот Турции с Беларусью вырос на 9,493 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 65,586 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве торговли Турции.

"В ноябре 2019 года экспорт Турции в Беларусь составил 52,975 миллиона долларов, а импорт из Беларуси – 12,611 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Товарооборот между Турцией и Беларусью в январе-ноябре прошлого года вырос на 52,094 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 626,044 миллиона долларов.

"В январе-ноябре 2019 года экспорт Турции в Беларусь составил 477,594 миллиона долларов, а импорт из Беларуси– 148,450 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в ноябре 2019 года составил 33,240 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 0,1 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 15,503 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 9,7 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 17,737 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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