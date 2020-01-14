Эрдоган пообещал преподать урок Хафтару

14 января 2020 14:02 (UTC+04:00)

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал во вторник преподать урок командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, если он не прекратит наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. С таким обещанием турецкий лидер выступил в парламенте в Анкаре, трансляцию ведет телеканал NTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Турция внимательно следит за шагами законных властей Ливии и союзников генерала Халифы Хафтара. Если удары по позициям признанных властей Ливии возобновятся, то Турция готова преподать Хафтару урок", - заявил президент.

Эрдоган также выступил с утверждением, что Хафтар сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем "сбежал из Москвы", где велись переговоры с Правительством национального согласия (ПНС) Фаизом Сарраджем.

"Мы приложили много усилий в рамках инициативы, которую начали Турция и Россия. Вчера на переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию, однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии. Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы", - сказал Эрдоган.

На конференции по Ливии в Берлине 19 января на уровне лидеров будут обсуждаться прошедшие в Москве переговоры, добавил Эрдоган.

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