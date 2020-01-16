Временный поверенный в делах Египта вызван в МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах Египта был вызван в среду в МИД Турции в связи с задержанием в Каире сотрудников информационного агентства «Анадолу» (АА), передает Trend со ссылкой на АА.

По данным дипломатических источников в Анкаре, до сведения египетского дипломата доведена жетская позиция Турции по вопросу задержания сотрудников турецких СМИ.

Дипломатические отношения между Турцией и Египтом с 2013 года осуществляются на уровне временных поверенных.

Полиция Египта вечером 14 января провела рейд в офисе агентства «Анадолу» (АА) в Каире, в ходе которого без каких-либо обоснований были задержаны четыре сотрудника агентства, в том числе гражданин Турции.. Задержанные увезены в неизвестном направлении.

Полиция отказалась обосновать свои действия.

Адвокаты АА и посольства Турции в Каире требуют от египетских властей предоставить информацию о местонахождении сотрудников офиса АА.

Руководство «Анадолу» потребовало незамедлительно освободить сотрудников агентства.

Соответствующие шаги предпринимаются на уровне МИДа.

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