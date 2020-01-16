AnadoluJet откроет прямой авиарейс в Баку

16 января 2020 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - AnadoluJet - дочерняя компания «Турецких авиалиний» (THY) откроет прямой авиарейс в Баку, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как отмечается, авиакомпания запустит несколько новых международных рейсов из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен.

«В настоящее время AnadoluJet выполняет только два международных рейса, а с 29 марта начнет полеты из Стамбула по 26 новым направлениям в 16 странах», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что полеты будут осуществляться в Баку, Кувейт, Эрджан, Дубай, Багдад, Бахрейн, Джидду, Эрбиль, Эр-Рияд, Тегеран, Тель-Авив, Тбилиси, Дамман, Абу-Даби, Медину, Амстердам, Барселону, Брюссель, Дюссельдорф, Франкфурт, Лондон, Милан, Мюнхен, Штутгарт, Париж, Рим и Вену.

Отметим, что авиакомпания «AnadoluJet», с момента ее основания в 2008 году перевезла свыше 100 миллионов пассажиров.

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