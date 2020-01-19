Помпео и Чавушоглу обсудили контроль за соблюдением перемирия в Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео провел в Берлине встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, стороны согласились с необходимостью механизма контроля за соблюдением прекращения огня в Ливии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня в Берлине министр иностранных дел Турции Чавушоглу и я обсудили ливийский мирный процесс. Мы согласились с необходимостью официального соглашения о прекращении огня и надежного механизма контроля", - написал Помпео в Twitter.

Конференция по урегулированию в Ливии пройдет в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января с участием России и Турции и станет их логическим продолжением. И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу отметил, что итоговые документы Берлина почти согласованы. В ООН пояснили, что проект коммюнике включает шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформу сектора безопасности.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Хафтара.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.