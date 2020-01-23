В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

23 января 2020 00:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в районе Акхисар в 22:22 по местному времени.

Следом за ним в районе произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 4,4. Толчки были зафиксированы в 22:25 по местному времени. В 22:34 также были зарегистрированы толчки магнитудой 3,7.

Землетрясение, которое произошло на глубине около 6,98 километра, ощущалось в провинциях Измир, Маниса, Айдын, а также в Ялова и Бурса.

В МВД Турции сообщили, что на данный момент жертв и пострадавших в результате землетрясения нет.

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