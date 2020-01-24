Меркель прибыла с визитом в Стамбул

БАКУ /Trend/ - Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в Турцию, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, 24 января Меркель проведет переговоры в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как заявил ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, в программе визита Меркель - открытие совместно с Эрдоганом нового кампуса германо-турецкого университета, встречи с представителями бизнеса и гражданского общества.

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