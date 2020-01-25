Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится в восточной провинции Элязыг, наиболее пострадавшей от произошедшего в пятницу землетрясения, обещал оказать поддержку пострадавшим от стихийного бедствия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нам удалось извлечь много людей из-под завалов. Мы будем делать все, что от нас зависит. Никого не оставим без еды и без крова", - сказал Эрдоган на месте в районе спасательных работ в городе Элязыг. Трансляцию вел телеканал NTV.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.

Азербайджанцев среди погибших нет.

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