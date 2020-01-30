К концу 2020 года инфляция в Турции ожидается на уровне 8,2 %

БАКУ/Trend/ - К концу текущего года в Турции инфляция ожидается на уровне 8,2 процента, сказал глава Центробанка страны Мурат Уйсал.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Отметим, что ранее - еще в начале прошлого года Центробанк Турции прогнозировал, что к концу 2020 года инфляция в Турции составит 8,2 процента, а к концу 2021 года - 5,4 процента.

Напомним, что по данным института статистики Турции (TUİK) в 2019 году инфляция в Турции составила 11,84 процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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