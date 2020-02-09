БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 02.14 по времени UTC. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от района Сивридже. Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.