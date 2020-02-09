В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 02.14 по времени UTC. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от района Сивридже. Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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