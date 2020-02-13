БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает Trend со ссылкой на со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах к северу от района Сивридже. Очаг залегал на глубине одного километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.