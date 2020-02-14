Эрдоган встретился с пакистанским коллегой

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с двухдневным визитом в Исламабаде, провел переговоры с пакистанским коллегой Арифом Алви.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, встреча прошла за закрытыми дверями.

В переговорах с турецкой стороны приняли участие глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр торговли Рухсар Пекджан и министр транспорта и инфраструктуры Джахит Турхан.

Ранее в Исламабаде состоялась официальная церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.